Курировал фильтрационный лагерь в Запорожской области: перед судом предстанет сын начальника охраны януковича

Перед судом предстанет 28-летний работник российского фсб, который незаконно задерживал украинцев и курировал фильтрационные лагеря в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, пишет УНН.

Детали

Речь идет о сыне начальника охраны виктора януковича. 28-летний работник российского фсб организовал незаконное задержание украинцев, проведение обысков их личного имущества и допросов с применением физического насилия и имитацией расстрела.

Незаконно задержанных свозили в фильтрационный лагерь на территории изолятора временного содержания № 2 Каменско-Днепровского отделения полиции ГУНП в Запорожской области. По предварительным оценкам, там содержалось до сотни человек. Те, кто сумел спастись, сейчас предоставляют украинским полицейским показания и рассказывают о своем страшном опыте мировой прессе, - говорится в сообщении.

51-летняя жительница Запорожья, которая смогла выбраться из фильтрационного лагеря, в интервью El Figaro рассказала, что этот человек организовал все пытки.

По его приказу меня били и душили. Он имитировал мою казнь и рассказывал, что придут две дивизии чеченцев и меня изнасилуют, - отметила она.

В перерывах между пытками оккупант заставлял женщину признаваться перед камерами российских СМИ, что она помогала украинской армии. Эта информация распространялась среди местных предателей, которые убили собак потерпевшей и угрожали ее жизни и здоровью.

Следователи Нацполиции уже установили 67 аналогичных мест несвободы для украинцев, 42 из которых расположены на территории рф. Все фильтрационные действия в них проводятся по методике, разработанной фсб рф. Она направлена на выделение патриотически настроенных украинцев и их дальнейший моральный излом.

Дополнение

Куратору Каменско-Днепровского фильтрационного лагеря от российского фсб в январе 2024 года под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора было объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины), что предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.



Сейчас следователи Нацполиции передали материалы уголовного производства с обвинительным актом в отношении фигуранта в суд города Запорожья.

Напомним

28 вражеских застенков выявлено в деоккупированной Харьковской области Украины - больше всего в стране. Следователи работают с 227 потерпевшими в 10 уголовных производствах.