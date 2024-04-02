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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
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Курировал фильтрационный лагерь в Запорожской области: перед судом предстанет сын начальника охраны януковича
28-летний сотрудник фсб россии незаконно удерживал украинцев, руководил фильтрационным лагерем в Запорожской области, где задержанных подвергали пыткам, а также организовывал инсценировки казней.
Шуляк призывает парламент немедленно принять ряд законопроектов по местному самоуправлению
Елена Шуляк, председатель партии "Слуга народа", призвала Парламент немедленно принять ряд законопроектов о местном самоуправлении, включая законы о демократии на местном уровне, органы самоорганизации населения, прозрачность местной власти и публичные консультации, которые являются частью программы Украинского фонда.
Для ударов по российским НПЗ Украина использует дроны с искусственным интеллектом - CNN
Украина начала использовать беспилотники с искусственным интеллектом для обхода российской противовоздушной обороны и точных ударов по российским энергетическим объектам, таким как нефтеперерабатывающие заводы, нанося удар по военной экономике россии.
В Реестр убытков может быть подано от 6 до 8 млн заявлений на возмещение - нардеп
Ожидается, что в международный Реестр убытков для Украины (RD4U) поступит от 6 до 8 миллионов заявлений о возмещении убытков, причиненных российской агрессией, от частных лиц, предприятий и правительства.
Сегодня в Гааге представители 57 стран будут обсуждать "восстановление справедливости для Украины"
Представители 57 стран мира обсудят сегодня на конференции в Гааге тему "Восстановление справедливости для Украины" с целью преодоления безнаказанности и предоставления компенсаций жертвам преступлений россии.
Госдолг Украины приблизился к 5,5 трлн грн
Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало марта достиг 5,49 триллиона гривен или 143,69 миллиарда долларов США, из которых 69,67% приходится на внешний долг, а 30,33% - на внутренний.
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Дроны атаковали территорию предприятия, расположенного в городе Елабуга в Татарстане. На атакованном предприятии происходило производство дронов.
Президент Ирана заявил, что атака Израиля в Сирии "не останется без ответа"
Иран пообещал отомстить за смертоносный удар по консульству в Дамаске, который связывают с Израилем.
В использовании Starlink россияне почувствуют трудности - Федоров
Украина работает над тем, чтобы ограничить функциональность Starlink для россиян, продолжая при этом пользоваться ею, поскольку россияне начали нелегально получать терминалы Starlink из третьих стран.
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
По словам народного депутата Михаила Цимбалюка, блокирование налоговых накладных стало серьезной проблемой, угрожающей национальной безопасности Украины, поскольку останавливает деятельность предприятий и нарушает экономические операции.