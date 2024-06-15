Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом, на которой отметили динамику развития двусторонних отношений. Об этом Кулеба сообщил в соцсети X, передает УНН.

"Мы отметили замечательную динамику и будущее двусторонних отношений между Украиной и Королевством Саудовская Аравия и обсудили пути их развития", - написал Кулеба.

Глава украинского МИД поблагодарил принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда за гуманитарную и энергетическую поддержку, которую Украина получила от Саудовской Аравии с начала полномасштабной агрессии России.

Также, как рассказал Кулеба, дипломаты договорились продолжать тесно сотрудничать на пути к справедливому миру на основе Устава ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины.

G7 и некоторые страны "глобального Юга" провели в декабре тайную встречу с Украиной по мирному плану: СМИ сообщили детали