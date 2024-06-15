Киев • УНН
Украина и Саудовская Аравия обсудили развитие двусторонних отношений и договорились работать над достижением справедливого мира на основе Устава ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом, на которой отметили динамику развития двусторонних отношений. Об этом Кулеба сообщил в соцсети X, передает УНН.
"Мы отметили замечательную динамику и будущее двусторонних отношений между Украиной и Королевством Саудовская Аравия и обсудили пути их развития", - написал Кулеба.
Глава украинского МИД поблагодарил принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда за гуманитарную и энергетическую поддержку, которую Украина получила от Саудовской Аравии с начала полномасштабной агрессии России.
Также, как рассказал Кулеба, дипломаты договорились продолжать тесно сотрудничать на пути к справедливому миру на основе Устава ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины.
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