Кулеба: в України та Саудівської Аравії чудова динаміка розвитку відносин
Київ • УНН
Україна та Саудівська Аравія обговорили розвиток двосторонніх відносин та домовилися працювати над досягненням справедливого миру на основі Статуту ООН та поваги до суверенітету і територіальної цілісності України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч зі своїм колегою із Саудівської Аравії Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом, на якій відзначили динаміку розвитку двосторонніх відносин. Про це Кулеба повідомив у соцмережі X, передає УНН.
"Ми відзначили чудову динаміку та майбутнє двосторонніх відносин між Україною та Королівством Саудівська Аравія та обговорили шляхи їх розвитку", - написав Кулеба.
Глава українського МЗС подякував принцу Фейсалу бін Фархану Аль Сауду за гуманітарну та енергетичну підтримку, яку Україна отримала від Саудівської Аравії з початку повномасштабної агресії росії.
Також, як розповів Кулеба, дипломати домовилися продовжувати тісно співпрацювати на шляху до справедливого миру на основі Статуту ООН та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.
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