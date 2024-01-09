G7 та деякі країни "глобального Півдня" провели у грудні таємну зустріч з Україною щодо мирного плану: ЗМІ повідомили деталі

Минулого місяця в Саудівській Аравії відбулася таємна зустріч між Україною, країнами-союзниками з G7 та невеликою групою країн Півдня з метою заручитися підтримкою умов Києва для проведення мирних переговорів з росією. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Як повідомляє видання, 16 грудня в Саудівській Аравії відбулась таємна зустріч між Україною, її союзниками з Великої семи та невеликою групою країн Півдня. Метою зустрічі було спроба згуртувати підтримку умов Києва для проведення мирних переговорів з росією.

"Секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці відчували себе комфортніше при вступі. Менший формат дозволив вільніше та відвертіше обговорювати формулу миру в Україні та плани просування цього процесу, а також принципи потенційної взаємодії з росією в майбутньому", - пише видання.

Зазначається, що зусилля союзників за останні місяці припинилися. У США та Європейському Союзі життєво необхідна допомога на суму понад 100 мільярдів доларів застопорилася в процесах затвердження у Вашингтоні та Брюсселі, тоді як контрнаступ України минулого року не приніс значного прориву на полі бою.

Також деякі країни ЄС не виконують своїх зобов’язань щодо надання Києву більшої кількості зброї та артилерійських боєприпасів саме тоді, коли Україна стикається з постійними хвилями російських ракетних атак.

"Київ та його союзники по G7 підтвердили свою думку про те, що для справедливого миру необхідно поважати територіальну цілісність і суверенітет України, і стверджували, що цілі президента росії володимира путіна не змінилися, і він не демонструє жодних ознак серйозного бажання вести переговори по суті та не дотримувався попередніх домовленостей. Союзники чітко дали зрозуміти, що продовжуватимуть підтримувати Україну, а ЄС і США заявили, що вони впевнені, що пакети підтримки будуть узгоджені", - додає видання.

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