G7 и некоторые страны "глобального Юга" провели в декабре тайную встречу с Украиной по мирному плану: СМИ сообщили детали

В прошлом месяце в Саудовской Аравии состоялась тайная встреча между Украиной, странами-союзниками из G7 и небольшой группой стран Юга с целью заручиться поддержкой условий Киева для проведения мирных переговоров с россией. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, 16 декабря в Саудовской Аравии состоялась тайная встреча между Украиной, ее союзниками из Большой семерки и небольшой группой стран Юга. Целью встречи была попытка сплотить поддержку условий Киева для проведения мирных переговоров с россией.

"Секретность была частично направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя комфортнее при вступлении. Меньший формат позволил свободнее и откровеннее обсуждать формулу мира в Украине и планы продвижения этого процесса, а также принципы потенциального взаимодействия с россией в будущем", - пишет издание.

Отмечается, что усилия союзников за последние месяцы прекратились. В США и Европейском Союзе жизненно необходимая помощь на сумму более 100 миллиардов долларов застопорилась в процессах утверждения в Вашингтоне и Брюсселе, тогда как контрнаступление Украины в прошлом году не принесло значительного прорыва на поле боя.

Также некоторые страны ЕС не выполняют своих обязательств по предоставлению Киеву большего количества оружия и артиллерийских боеприпасов именно тогда, когда Украина сталкивается с постоянными волнами российских ракетных атак.

"Киев и его союзники по G7 подтвердили свое мнение о том, что для справедливого мира необходимо уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, и утверждали, что цели президента россии владимира путина не изменились, и он не демонстрирует никаких признаков серьезного желания вести переговоры по существу и не придерживался предыдущих договоренностей. Союзники четко дали понять, что будут продолжать поддерживать Украину, а ЕС и США заявили, что они уверены, что пакеты поддержки будут согласованы", - добавляет издание.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский во время новогоднего поздравления с Новым 2024 годом сообщил, что украинскую Формулу мира поддержало уже 80 стран мира.