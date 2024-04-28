Кулеба: Путин - политическое животное, которое чувствует страх

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российского диктатора Владимира Путина политическим животным. Это произошло в эфире CNN в субботу, 27 апреля, передает УНН.

Детали

От наших партнеров нужна твердая вера в то, что победа Украины достижима. И во-вторых, отсутствие страха перед Путиным. Потому что Путин - политическое животное, которое слышит страх. И когда он его слышит, он становится более агрессивным. Если он слышит силу, которую, например, только что продемонстрировал Конгресс, он будет вынужден отступить Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Комментируя принятие Конгрессом пакета военной и финансовой помощи Украине, министр подчеркнул: какой бы ни была цена поддержки Украины сегодня, цена победы России будет намного больше.

Весь мир должен помнить, что любая задержка в оказании помощи Украине компенсируется смелостью и самопожертвованием павших солдат. Это живые люди, их жизни имеют цену. Все, что мы потеряли с осени до сегодняшнего дня, мы потеряли потому, что у наших солдат не было достаточно оружия Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Он добавил, что в любом случае Украина не собирается сдаваться.

Наша армия получит новых солдат и офицеров, потому что на кону - выживание нации, выживание суверенного государства. И мы помним нашу историю: те, кто отказались бороться за Украину с оружием в руках в начале XX века, когда мы потеряли нашу независимость, потом стали жертвами сталинских репрессий, геноцида, русификации. Мы знаем, что будет, если мы проиграем, и поэтому мы продолжим бороться Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Кулеба: отчет ОБСЕ подтверждает систематические военные преступления рф в отношении задержанных украинских гражданских