Кулеба: отчет ОБСЕ подтверждает систематические военные преступления рф в отношении задержанных украинских гражданских

В отчете Московского механизма ОБСЕ о задержании россиянами украинских гражданских лиц говорится о массовом характере военных преступлений в отношении них. Документ станет важным в работе судебных органов для установления конкретных россиян, которые должны быть привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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"Я приветствую доклад Московского механизма ОБСЕ о произвольных задержаниях Россией украинских гражданских лиц. Этот важный документ свидетельствует о систематической и широкомасштабной кампании России по захвату гражданских заложников на оккупированных территориях Украины", - написал министр.

Он указал, что выводы наблюдателей шокируют: "лица, причастные к произвольному лишению свободы украинских гражданских лиц, совершили военные преступления, преступления против человечности и нарушения международного гуманитарного права и прав человека".

По словам Кулебы, в докладе подчеркивается, что эта практика имела массовый характер и что существуют доказательства систематического, последовательного и преднамеренного поведения России в отношении украинских гражданских лиц.

Документ станет важным элементом в работе национальных и международных судебных органов, направленной на установление конкретных лиц, которые должны быть привлечены к уголовной ответственности - подчеркнул он.

Также глава МИД призвал партнеров консолидировать усилия для немедленного и безусловного освобождения всех украинских гражданских лиц, произвольно удерживаемых россией, как это предусмотрено Формулой мира.

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