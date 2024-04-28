Кулеба: Путін – політична тварина, яка чує страх

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав російського диктатора Володимира Путіна політичною твариною. Це сталося в ефірі CNN у суботу, 27 квітня, передає УНН.

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Від наших партнерів потрібна тверда віра в те, що перемога України досяжна. І по-друге, відсутність страху перед Путіним. Тому що Путін – політична тварина, яка чує страх. І коли він його чує, він стає агресивнішим. Якщо він чує силу, яку, наприклад, щойно продемонстрував Конгрес, він буде змушений відступитися

Коментуючи ухвалення Конгресом пакета військової та фінансової допомоги Україні, міністр підкреслив: якою б не була ціна підтримки України сьогодні, ціна перемоги Росії буде набагато більшою.

Весь світ має пам'ятати, що будь-яка затримка у наданні допомоги Україні компенсується сміливістю та самопожертвою полеглих солдатів. Це живі люди, їхні життя мають ціну. Все, що ми втратили з осені до сьогодні, ми втратили тому, що у наших солдатів не було достатньо зброї

Він додав, що в будь-якому разі Україна не збирається здаватися.

Наша армія отримає нових солдатів та офіцерів, тому що на кону – виживання нації, виживання суверенної держави. І ми пам'ятаємо нашу історію: ті, хто відмовились боротися за Україну зі зброєю в руках на початку XX сторіччя, коли ми втратили нашу незалежність, потім стали жертвами сталінських репресій, геноциду, русифікації. Ми знаємо, що буде, якщо ми програємо, і тому ми продовжимо боротися