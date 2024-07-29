Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил нового министра международных отношений ЮАР Рональда Ламолу с назначением. Они обсудили пути укрепления сотрудничества между странами и важные двусторонние и международные вопросы.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Рональдом Ламолой, передает УНН со ссылкой на МИД.
«Я провел разговор с Рональдом Ламолой, чтобы лично поздравить его с назначением на должность министра международных отношений и сотрудничества ЮАР. Я пожелал своему новому коллеге успехов в укреплении важной региональной и глобальной роли Южной Африки», - сообщил Кулеба.
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По словам Кулебы, обсудили пути укрепления сотрудничества между странами, а также ряд важных двусторонних и международных вопросов.
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