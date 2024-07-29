Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Рональдом Ламолой, передает УНН со ссылкой на МИД.

«Я провел разговор с Рональдом Ламолой, чтобы лично поздравить его с назначением на должность министра международных отношений и сотрудничества ЮАР. Я пожелал своему новому коллеге успехов в укреплении важной региональной и глобальной роли Южной Африки», - сообщил Кулеба.

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По словам Кулебы, обсудили пути укрепления сотрудничества между странами, а также ряд важных двусторонних и международных вопросов.

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