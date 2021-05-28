Кулеба объяснил, почему Украина не отзывает своего посла из Беларуси

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“Не проблема отозвать посла. Это тоже жест. Это очень серьезно. Но у нас сейчас есть много гуманитарных вопросов, у нас нет политического диалога. У нас посол не занимается политическим диалогом с Беларусью. Он занимается гуманитарными вопросами. Сейчас проблемой трансплантологии”, — заявил министр.