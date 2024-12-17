Крупнейшая в истории Литвы закупка танков: Берлин поставит Вильнюсу 44 Leopard

Литва осуществит крупнейшую в истории страны закупку немецких танков Leopard-2. Планируется приобрести 44 танка. Об этом сообщило литовское Минобороны после визита министра национальной обороны Литвы Довиле Шакалене во время своего первого официального визита в Берлин, передает УНН.

Первый зарубежный визит Довиле Шакалене в Германию, встреча с Борисом Писториусом, государственным министром Тобиасом Линднером, представителями оборонной промышленности и разведки. Визит также ознаменовался подтверждением крупнейшей в истории Литвы военной покупки 44 Leopard 2 - говорится в сообщении Минобороны Литвы.

Напомним

Посол Литвы при НАТО Дейвидас Матулёнис заявил о поддержке французской инициативы относительно возможного направления западных войск в Украину. По его словам, для этого не нужно разрешение НАТО, это могут быть национальные решения отдельных стран.

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