Кривой Рог подвергся атаке рф баллистикой, затронуло промышленную инфраструктуру

россия атаковала промышленную инфраструктуру в Кривом Роге на Днепровщине, нанеся ракетный удар, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Повреждена промышленная инфраструктура - написал Ганжа в соцсетях.

"Кривой Рог - взрывы. Ракетная атака баллистикой. Все понимаем, все работаем", - отмечал также глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул в соцсетях.

Информация о пострадавших, как указал глава ОВА, уточняется.

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Дополнение

По данным главы ОВА, с вечера накануне и до утра почти 30 раз враг атаковал пять районов области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами, один человек пострадал.