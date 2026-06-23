Кривой Рог подвергся атаке рф баллистикой, затронуло промышленную инфраструктуру
Киев • УНН
россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, повредив промышленную инфраструктуру. Информация о пострадавших уточняется, сообщил глава Днепропетровской ОВА.
россия атаковала промышленную инфраструктуру в Кривом Роге на Днепровщине, нанеся ракетный удар, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.
Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Повреждена промышленная инфраструктура
"Кривой Рог - взрывы. Ракетная атака баллистикой. Все понимаем, все работаем", - отмечал также глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул в соцсетях.
Информация о пострадавших, как указал глава ОВА, уточняется.
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По данным главы ОВА, с вечера накануне и до утра почти 30 раз враг атаковал пять районов области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами, один человек пострадал.