Критически важно: Зеленский обсудил со спикером Палаты представителей США необходимость финансовой помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Глава государства подчеркнул, что быстрое одобрение Конгрессом помощи для Украины критически важно, передает УНН.

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По данным ОП, Глава государства поблагодарил собеседника и обе партии Конгресса, а также весь американский народ и Президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена за жизненно важную поддержку Украины с первого дня полномасштабного вторжения россии.

Зеленский проинформировал Майка Джонсона о текущей ситуации на фронте и значительном усилении российского воздушного террора. россия наносит массированные удары по украинским объектам энергетики и гражданской инфраструктуре, в результате чего, в частности, выведена из строя крупнейшая ГЭС страны. Только за прошедшую неделю города и общины Украины подверглись 190 ударам ракетами, 140 - "шахедами" и 700 - КАБами, сообщил Президент.

В этой ситуации быстрое одобрение Конгрессом помощи для Украины критически важно. Мы осознаем, что в Палате представителей есть разные позиции относительно того, как это сделать, но главное, чтобы вопрос помощи Украине оставался фактором объединения - отметил Глава государства.

Стороны также обсудили необходимость скорейшего перекрытия источников, из которых россия получает финансирование для продолжения своей войны. Отдельно собеседники уделили внимание использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

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"В этом вопросе мы также рассчитываем на лидерство Конгресса США", - отметил Зеленский.