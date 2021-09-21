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Кремль "не приемлет" заявления Турции о непризнании итогов выборов в Госдуму в оккупированном Крыму

Кремль "не приемлет" заявления Турции о непризнании итогов выборов в Госдуму в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 12104 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Кремль “не приемлет” позицию Турции об итогах выборов в Госдуму на территории временно окупированного Россией Крыма. Об этом журналистам во вторник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН.

Цитата

“Мы не приемлем такие заявления (о непризнании итогов выборов в Крыму — ред.) и мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам”, — сказал Песков, которого цитирует ТАСС.

“Тема Крыма — это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся. Мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел”, — добавил он.

Детали

Представитель Кремля добавил, что Турция является партнером России и “наличие существенных вопросов, по которым имеются разногласия, не является и не должно являться препятствием для развития всего комплекса двусторонних отношений и взаимодействия в целом ряде региональных вопросов”.

Контекст

Анкара не признает проведенные в Крыму выборы в Государственную думу России, заявило накануне министерство иностранных дел Турции.

Что было ранее

Выборы в Государственную думу РФ прошли 17-19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собирались провести в аннексированном Крыму.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы “невыполнения Украиной своих обязательств” по минским соглашениям.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.

Добавим, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

МИД Украины выразил решительный протест и осудил противоправную организацию и проведение РФ 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортам граждан РФ в ОРДЛО.

Украина введет санкции против участников “избирательного процесса” в Госдуму РФ на оккупированных территориях — членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов, всех наблюдателей.

Украинские Национальные Новости

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