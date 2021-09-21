Кремль "не сприймає" заяви Туреччини про невизнання підсумків виборів до Держдуми в окупованому Криму

Цитата

“Ми не сприймаємо такі заяви (про невизнання підсумків виборів в Криму — ред.) і ми відкрито про це говоримо нашим турецьким колегам”, — сказав Пєсков, якого цитує ТАСС.

“Тема Криму — це тема, по якій наші позиції діаметральним чином розходяться. Ми шкодуємо в зв’язку з такою позицією Туреччини, але сподіваємося, що з часом буде проявлена політична воля і Туреччина змінить цю свою позицію, просто віддаючи данину правді і реальному стану справ”, — додав він.

Деталі

Представник Кремля додав, що Туреччина є партнером Росії і “наявність істотних питань, по яких є розбіжності, не є і не повинна бути перешкодою для розвитку всього комплексу двосторонніх відносин і взаємодії в цілому ряді регіональних питань”.

Контекст

Анкара не визнає проведені в Криму вибори в Державну думу Росії, заявило напередодні міністерство закордонних справ Туреччини.



Що було раніше

Вибори в Державну думу РФ пройшли 17-19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збиралися провести в анексованому Криму.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” по мінським угодах.



Українське МЗС висловило протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів в Держдуму РФ.



Додамо, Верховна Рада України прийняла постанову, в якій назвала незаконним залучення жителів окупованої частини Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.



МЗС України висловив рішучий протест і засудив протиправну організацію і проведення РФ 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму і примусове залучення до участі в цих виборах громадян України за виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ в ОРДЛО.



Україна введе санкції проти учасників “виборчого процесу” у Держдуму РФ на окупованих територіях — членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів, всіх спостерігачів.