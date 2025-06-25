Кража кабелей нарушила движение поездов между Лондоном и Парижем

Кража кабелей вдоль железнодорожных путей на севере Франции в среду нарушила движение поездов Eurostar между Лондоном и Парижем второй день подряд, заявили компания и французский железнодорожный оператор, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

За ночь "более 600 метров кабеля было украдено или оборвано к югу от станции "Лилль-Европа" на пути между двумя столицами, сообщил французский железнодорожный оператор SNCF.

"Влияние в основном на движение высокоскоростных поездов", - добавил он.

Около 15 рабочих, включая кабелеукладчиков, были отправлены для решения проблемы, но, как ожидается, ремонт займет большую часть дня, добавил оператор.

В южном районе Лилля Мон-де-Тер AFP увидело рабочих в оранжевых жилетах, которые укладывали кабели обратно вдоль железной дороги.

Они работали над тем, чтобы снова соединить десятки разноцветных кабелей один за другим внутри толстых труб.

Полиция, с которой связалось AFP, не предоставила никаких подробностей о краже кабеля.

На сайте Eurostar указано, что в среду было отменено шесть рейсов между Лондоном и Парижем - по три в каждом направлении, в то время как другие поезда до сих пор должны были курсировать.

Несколько рейсов между Лондоном и Брюсселем были задержаны.

"Из-за кражи кабеля возле "Лилль-Европа" наши поезда, скорее всего, будут подвергаться серьезным задержкам и отменам в последнюю минуту", - заявили в Eurostar, предложив пассажирам бесплатно отменить или отложить поездку.

Это был второй день сбоев после того, как из-за того, что "два человека были сбиты поездом возле "Лилль-Европа", было нарушено движение во вторник вечером.

Представитель Eurostar Жюльет Клемент сообщила AFP, что поезда в настоящее время "перенаправляются по второстепенным маршрутам, что увеличивает время в пути".

Несколько пассажиров написали в X, чтобы выразить свое разочарование.

SNCF сообщила, что около 10 поездок на скоростном поезде между Лиллем и французской столицей также были отменены.

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