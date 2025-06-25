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Крадіжка кабелів порушила рух поїздів між Лондоном і Парижем

Київ • УНН

 • 1098 перегляди

Крадіжка понад 600 метрів кабелю поблизу Лілля порушила рух поїздів Eurostar між Лондоном і Парижем, призвівши до скасування шести рейсів та значних затримок. Це другий день поспіль, коли через інциденти біля Лілль-Європа відбуваються збої в залізничному русі.

Крадіжка кабелів порушила рух поїздів між Лондоном і Парижем

Крадіжка кабелів уздовж залізничних колій на півночі Франції в середу порушила рух поїздів Eurostar між Лондоном та Парижем другий день поспіль, заявили компанія та французький залізничний оператор, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

За ніч "понад 600 метрів кабелю було вкрадено або обірвано на південь від станції "Лілль-Європа" на шляху між двома столицями, повідомив французький залізничний оператор SNCF.

"Вплив в основному на рух високошвидкісних поїздів", - додав він.

Близько 15 робітників, включаючи кабелеукладачів, були відправлені для вирішення проблеми, але, як очікується, ремонт займе більшу частину дня, додав оператор.

У південному районі Лілля Мон-де-Тер AFP побачило робітників у помаранчевих жилетах, які укладали кабелі назад уздовж залізниці.

Вони працювали над тим, щоб знову з'єднати десятки різнокольорових кабелів один за одним усередині товстих труб.

Поліція, з якою зв'язалося AFP, не надала жодних подробиць про крадіжку кабелю.

На сайті Eurostar зазначено, що в середу було скасовано шість рейсів між Лондоном і Парижем - по три в кожному напрямку, тоді як інші поїзди досі мали курсувати.

Декілька рейсів між Лондоном і Брюсселем було затримано.

"Через крадіжку кабелю біля "Лілль-Європа" наші поїзди, швидше за все, будуть зазнавати серйозних затримок і скасування в останню хвилину", - заявили в Eurostar, запропонувавши пасажирам безплатно скасувати або відкласти поїздку.

Це був другий день збоїв після того, як через те, що "двоє людей було збито потягом біля "Лілль-Європа", було порушено рух у вівторок увечері.

Представник Eurostar Жюльєт Клемент повідомила AFP, що потяги наразі "перенаправляються по другорядних маршрутах, що збільшує час у дорозі".

Декілька пасажирів написали у X, щоб висловити своє розчарування.

SNCF повідомила, що близько 10 поїздок на швидкісному поїзді між Ліллем та французькою столицею також було скасовано.

Франція посилює захист залізниці після диверсії на тлі Олімпіади-202402.08.24, 10:47 • 20398 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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