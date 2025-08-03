Кратковременные дожди, грозы и жара: синоптики дали прогноз погоды на 4 августа
Киев • УНН
В Украине 4 августа ожидается теплая и сухая погода с переменной облачностью. Кратковременные дожди и грозы возможны лишь в некоторых восточных, северо-восточных и западных областях.
В понедельник, 4 августа, погода в Украине будет преимущественно теплой и сухой. Переменная облачность продержится над всей страной. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.
Детали
Как отмечают синоптики, кратковременные дожди и грозы возможны в восточных, северо-восточных и западных областях. На остальной территории - без осадков.
Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, на Левобережье 7-12 м/с.
Температурные показатели:
- ночью +14…+19°, на юге до +23°,
- днем +24…+29°, в южных областях - до +34°.
В Карпатах ночью 9-14°, днем 18-23°.
Погода в Киеве и области
В Киевской области без осадков, переменная облачность.
Температура:
- ночью +14…+19°,
- днем +24…+29°.
В столице ночью будет +17…+19°, а днем - +26…+28°.
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