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Короткочасні дощі,грози й спека: синоптики дали прогноз погоди на 4 серпня

Київ • УНН

 • 478 перегляди

В Україні 4 серпня очікується тепла та суха погода з мінливою хмарністю. Короткочасні дощі та грози можливі лише у деяких східних, північно-східних та західних областях.

Короткочасні дощі,грози й спека: синоптики дали прогноз погоди на 4 серпня

У понеділок, 4 серпня, погода в Україні буде переважно теплою та сухою. Мінлива хмарність протримається над усією країною. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.

Деталі

Як зазначають синоптики короткочасні дощі та грози можливі в східних, північно-східних та західних областях. На решті території - без опадів.

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, на Лівобережжі 7-12 м/с.

Температурні показники:

  • вночі +14…+19°, на півдні до +23°,
    • вдень +24…+29°, у південних областях - до +34°.

      У Карпатах вночі 9-14°, вдень 18-23°.

      Погода в Києві та області

      У Київській області без опадів, мінлива хмарність.

      Температура:

      • вночі +14…+19°,
        • вдень +24…+29°.

          У столиці вночі буде +17…+19°, а вдень - +26…+28°.

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          Ольга Розгон

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