Короткочасні дощі,грози й спека: синоптики дали прогноз погоди на 4 серпня
Київ • УНН
В Україні 4 серпня очікується тепла та суха погода з мінливою хмарністю. Короткочасні дощі та грози можливі лише у деяких східних, північно-східних та західних областях.
У понеділок, 4 серпня, погода в Україні буде переважно теплою та сухою. Мінлива хмарність протримається над усією країною. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.
Деталі
Як зазначають синоптики короткочасні дощі та грози можливі в східних, північно-східних та західних областях. На решті території - без опадів.
Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, на Лівобережжі 7-12 м/с.
Температурні показники:
- вночі +14…+19°, на півдні до +23°,
- вдень +24…+29°, у південних областях - до +34°.
У Карпатах вночі 9-14°, вдень 18-23°.
Погода в Києві та області
У Київській області без опадів, мінлива хмарність.
Температура:
- вночі +14…+19°,
- вдень +24…+29°.
У столиці вночі буде +17…+19°, а вдень - +26…+28°.
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