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Коронавирус Сумская область с сегодня перешла в "красную зону"

Киев • УНН

 • 25965 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В Сумской области с сегодняшнего дня устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности по темпам распространения COVID-19. Об этом сообщил в среду министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов по итогам заседания Госкомиссии по ТЭБ и ЧС, пишет УНН.

Коронавирус Сумская область с сегодня перешла в "красную зону"

Таким образом, к “красной” зоне относится уже 6 областей.

Цитата:

“По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для” красного “уровня эпидемической опасности”, — написал Немчинов в Telegram-канале.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности “красной” зоны. Сертификаты есть двух видов — “желтые” и “зеленые”.

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября. Затем появились “оранжевые”, и в конце концов — “красные” зоны.

Сейчас в “красной” зоне, кроме Сумской, находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская и Днепропетровская области.

Кабинет министров 11 октября утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина. С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с “желтым”, “оранжевым” или “красным” уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров, в частности, сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.

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