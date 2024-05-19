Король Саудовской Аравии заболел воспалением легких

Король Саудовской Аравии заразился легочной инфекцией и лечится антибиотиками, сообщает королевский дом страны, передает УНН.

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Отмечается, что 88-летний король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз из-за высокой температуры и боли в суставах вынужден был пройти медицинское обследование.

Это второй случай менее чем за месяц, когда королевский дом сделал публичное заявление о состоянии здоровья монарха, что он делает редко.

В конце апреля Салман был госпитализирован в больницу в столице Эр-Рияде для "обычных обследований", но в тот же день был выписан.

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