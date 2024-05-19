Король Саудівської Аравії захворів на запалення легенів
Київ • УНН
88-річний король Саудівської Аравії Салман ібн Абдель Азіз захворів на пневмонію і проходить лікування антибіотиками після того, як був госпіталізований через високу температуру і біль у суглобах.
Король Саудівської Аравії заразився легеневою інфекцією і лікується антибіотиками, повідомляє королівський дім країни, передає УНН.
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Зазначається, що 88-річний король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз через високу температуру та біль у суглобах змушений був пройти медичне обстеження.
Це другий випадок менш ніж за місяць, коли королівський дім зробив публічну заяву про стан здоров’я монарха, що він робить рідко.
Наприкінці квітня Салман був госпіталізований до лікарні в столиці Ер-Ріяді для "звичайних обстежень", але того ж дня був виписаний.
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