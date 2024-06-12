Компании должны получать "черную метку" за серый экспорт зерна и нарушение санкций - эксперт

В отношении компаний, которые занимаются уклонением от уплаты налогов через "серый" экспорт зерна и ведут дела с подсанкционными лицами, должны применяться санкции. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Виктор Бобиренко.

"Нужна реакция государства. Здесь есть либо неэффективность власти, когда она такие случаи не замечает, эти схемы ("серого" экспорта зерна – ред.). А второе, и что еще хуже, – схему видят, но крышуют и за малую долю не замечают", - отметил Бобиренко.

По его мнению, в таких ситуациях правоохранительные органы должны следить друг за другом, органами власти и тд, чтобы использование схем по уклонению от уплаты налогов и "серого" экспорта зерна стало невозможным.

В то же время, по мнению эксперта, необходимо принимать меры в отношении предприятий, занимающихся "серым" экспортом и сотрудничающих с подсанкционными компаниями. По словам эксперта, в этом вопросе может помочь введение санкций в отношении таких компаний.

"Нужно нормативными документами ухудшить им жизнь – и через уголовный кодекс, и через административный, такие компании должны получить "черную метку", - отметил Бобиренко.

Напомним

В целом, по данным УНН, в Украине действует разветвленная сеть компаний, имеющих российские корни. На первый взгляд неприметные компании, входящие в состав или ведущие дела с холдингом GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко, работают в аграрном секторе, который сейчас имеет стратегическое значение с точки зрения наполнения бюджета нашей страны, в отношении которой россия решила начать широкомасштабную войну.

УНН также выяснил, что подконтрольные Грозе и Науменко компании сотрудничали с корпорацией Black Sea Commodities Trading Limited, попавшей под действие украинских санкций в начале апреля 2021 года.

Кроме того, компании, входящие в структуру GNT Group, активно работали с подсанкционным контрабандистом Вадимом Альпериным.