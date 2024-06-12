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Компанії мають отримувати "чорну мітку" за сірий експорт зерна та порушення санкцій - експерт

Компанії мають отримувати "чорну мітку" за сірий експорт зерна та порушення санкцій - експерт

Київ • УНН

 • 85369 перегляди

Щодо компаній, які займаються ухиленням від сплати податків через "сірий" експорт зерна і ведуть справи з підсанкційними особами, мають застосовуватися санкції, вважає експерт.

Щодо компаній, які займаються ухиленням від сплати податків через "сірий" експорт зерна і ведуть справи з підсанкційними особами, мають застосовуватися санкції. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог Віктор Бобиренко.

"Потрібна реакція держави. Тут є або неефективність влади, коли вона такі випадки не помічає, ці схеми ("сірого" експорту зерна - ред.). А друге, і що ще гірше, - схему бачать, але кришують і за малу "долю" не помічають", - зазначив Бобиренко.

На його думку, у таких ситуаціях правоохоронні органи повинні стежити один за одним, органами влади тощо, щоб використання схем з ухилення від сплати податків і "сірого" експорту зерна стало неможливим.

Водночас, на думку експерта, необхідно вживати заходів щодо підприємств, які займаються "сірим" експортом і співпрацюють із підсанкційними компаніями. За словами експерта, у цьому питанні може допомогти введення санкцій щодо таких компаній.

"Потрібно нормативними документами погіршити їм життя - і через кримінальний кодекс, і через адміністративний, такі компанії мають отримати "чорну мітку", - зазначив Бобиренко.

Нагадаємо

Загалом, за даними УНН, в Україні діє розгалужена мережа компаній, що мають російське коріння. На перший погляд непримітні компанії, які входять до складу або ведуть справи з холдингом GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка, працюють в аграрному секторі, що наразі має стратегічне значення з точки зору наповнення бюджету нашої країни, щодо якої росія вирішила розпочати широкомасштабну війну.

УНН також з'ясував, що підконтрольні Грозі та Науменку компанії співпрацювали з корпорацією Black Sea Commodities Trading Limited, яка потрапила під дію українських санкцій на початку квітня 2021 року.

Окрім того, компанії, що входять до структури GNT Group, активно працювали з підсанкційним контрабандистом Вадимом Альперіним.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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