Комитет ООН поддержал обновленную резолюцию по нарушениям прав человека в оккупированных регионах Украины и пыткам военнопленных

Третий комитет Генассамблеи ООН, который занимается социальными и гуманитарными вопросами, а также правами человека, поддержал предложенную Украиной резолюцию о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях, включая Крым и Севастополь. Об этом УНН пишет со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Документ осуждает оккупацию Россией украинских территорий, включая Крым, части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Резолюцию поддержали 78 стран, 16 стран выступили "против", 78 - "воздержались".

Издание отмечает, что эту резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму с дополнениями Генассамблея принимает уже девятый год подряд. Как рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, россияне оказывали давление на другие страны, чтобы они воздерживались от голосования. А также, по информации дипломата, рф даже "торговала своей поддержкой некоторых стран на выборах" в обмен на их готовность воздержаться от голосования за новую резолюцию.

Среди важных новелл нынешней резолюции, по словам Сергея Кислицы, более конкретное описание ситуации вокруг украинских военнопленных. В тексте документа зафиксированы пытки, а также другие нарушения международного гуманитарного права в отношении военнопленных. Например, ужасные условия содержания, убийства, внесудебные казни.

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Резолюция также содержит призыв к международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, работать более настойчиво в контексте военнопленных.

В прошлом году в резолюции впервые упомянули гражданских заложников, что дало толчок для расследования преступлений против них. Ситуация была отражена в ежегодном отчете генсека о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях, который был обнародован летом, а также в докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине.

Председатель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник надеется, что включение в резолюцию описания ситуации вокруг военнопленных поможет и гражданским заложникам, ведь многие из них удерживаются вместе с военнопленными. Это так же, по ее словам, обяжет генерального секретаря в следующем отчете обратить внимание на этот пункт.

Также резолюция содержит все преступления, которые россия совершает в отношении украинских детей на временно оккупированных территориях. Речь идет и об искоренении идентичности, и принудительной паспортизации, и милитаризации образования, а также депортации.

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Кислица отмечает: для Украины самое главное - это то, что резолюция обязывает генсека ООН продолжать работать над ежегодными докладами, посвященными нарушениям россией прав человека. Это дает верификацию фактов и признание этих преступлений международным сообществом.

Также именно этой резолюцией принимается решение Генеральной ассамблеи о проведении ежегодных дебатов по ситуации на временно оккупированных территориях, которые происходят, как правило, в феврале.

Финальное утверждение нынешней резолюции уже Генеральной Ассамблеей ООН состоится в середине декабря. Украинские дипломаты рассчитывают на то, что несмотря на давление и противодействие россии, подавляющее большинство стран-членов ООН уже в зале Генассамблеи снова поддержат документ и осудят россию.

Напомним

Постпред Украины при Женевском отделении ООН Евгения Филипенко заявила, что путин не стремится к миру после масштабных авиаударов по энергосистеме. Она призвала союзников предоставить дополнительную военную помощь и усилить дипломатическое давление на Россию.

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