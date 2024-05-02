Колумбия разрывает дипломатические отношения с Израилем

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
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Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  110939 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  112457 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  112919 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  100993 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  103566 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125274 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120219 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128360 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154729 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  245134 просмотра

Колумбия разрывает дипломатические отношения с Израилем

Колумбия разрывает дипломатические отношения с Израилем из-за разногласий по ситуации в Газе, а президент Петр назвал действия Израиля в Газе "геноцидом".

Война •   •  4512 просмотра
Колумбия разрывает дипломатические отношения с Израилем

2 мая: Всемирный день тунца, Международный день паролей, Чистый четверг

Сегодня во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю события, посвященного регулированию рыболовного промысла и сохранению рыбных ресурсов Мирового океана - Дня тунца. Событие, которое было основано ООН, назвали именно так, потому что тунец является одной из самых популярных рыб в мире. По данным ООН, в тунцовой промышленности заняты почти сто государств мира.

УНН Lite •   •  7945 просмотра
2 мая: Всемирный день тунца, Международный день паролей, Чистый четверг

Республиканка Грин инициирует отставку соратника Джонсона

Республиканец Марджори Тейлор Грин обвинила спикера Палаты представителей Майка Джонсона в сговоре с демократами и предложила проголосовать за его отставку, которая, скорее всего, провалится из-за поддержки Джонсона демократами.

политика •   •  11323 просмотра
Республиканка Грин инициирует отставку соратника Джонсона

Шойгу призвал ускорить поставки вооружений для армии РФ

Министр обороны России Шойгу призвал увеличить объем и качество поставок вооружения российским войскам, чтобы сохранить темпы их наступления в Украине.

Война •   •  10542 просмотра
Шойгу призвал ускорить поставки вооружений для армии РФ

Посолка США отреагировала на удар по Одессе

Еще одна ужасная атака российских баллистических ракет на Одессу ночью привела к повреждению склада, ранению 14 человек и подчеркнула потребность Украины в более мощных системах противовоздушной обороны.

Война •   •  12230 просмотра
Посолка США отреагировала на удар по Одессе

"Грузия находится на распутье", - фон дер Ляйен о протестах в Тбилиси

Грузия переживает переломный момент: в Тбилиси вспыхивают протесты, полиция применяет водометы и перцовый баллончик против демонстрантов, которые пытаются прорваться к воротам парламента, что вызывает беспокойство президента Еврокомиссии фон дер Ляйен относительно европейского пути Грузии.

Общество •   •  14257 просмотра
"Грузия находится на распутье", - фон дер Ляйен о протестах в Тбилиси

Сильные дожди убили по меньшей мере 10 человек на юге Бразилии

По меньшей мере 10 человек погибли и 21 пропал без вести в результате самой страшной в истории катастрофы, вызванной проливными дождями в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.

Общество •   •  12072 просмотра
Сильные дожди убили по меньшей мере 10 человек на юге Бразилии

Удар по Одессе: ГСЧС ликвидировала масштабный пожар

Российская ракетная атака на Одессу повредила гражданскую инфраструктуру, вызвав масштабный пожар, в котором пострадали 14 человек и для тушения которого понадобилось 68 спасателей.

Война •   •  12717 просмотра
Удар по Одессе: ГСЧС ликвидировала масштабный пожар

Турция хочет присоединиться к делу Южно-Африканского суда ООН против Израиля

Турция решает присоединиться к делу Южной Африки против Израиля в Международном суде ООН, обвиняя Израиль в совершении геноцида в Газе.

Война •   •  14434 просмотра
Турция хочет присоединиться к делу Южно-Африканского суда ООН против Израиля

В Швейцарии отменили концерт Анны Нетребко

Концерт российской певицы Анны Нетребко в Швейцарии был отменен из-за давления со стороны кантональной власти из-за беспокойства относительно общественного порядка и ее противоречивого восприятия в обществе, что совпало с предстоящей мирной конференцией по Украине.

политика •   •  13274 просмотра
В Швейцарии отменили концерт Анны Нетребко