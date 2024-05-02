Колумбия разрывает дипломатические отношения с Израилем

Президент Колумбии Густаво Петро объявил, что его правительство с четверга разорвет дипломатические отношения с Израилем на фоне несогласия между двумя странами относительно ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Он снова назвал израильскую осаду Газы "геноцидом", заявив "если Палестина умрет, то умрет человечество". Ранее президент Колумбии также закупку оружия у Израиля и сравнил действия этой страны в Газе с действиями нацистской Германии.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац быстро отреагировал на это заявление.

"История запомнит, что Густаво Петр решил встать на сторону самых отвратительных монстров, известных человечеству, которые сжигали младенцев, убивали детей, насиловали женщин и похищали невинных мирных жителей", - написал он в соцсети X.

Дополнение

Исторически Колумбия была одним из ближайших партнеров Израиля в Латинской Америке. Но отношения между двумя странами охладели, с тех пор как Петр был избран президентом в 2022 году.

Обе страны подписали соглашение о свободной торговле в 2020 году. К тому же Колумбия использует военные самолеты и вооружение израильского производства для борьбы с наркокартелями и повстанческими группировками.

Колумбия высылает аргентинских чиновников