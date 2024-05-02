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Колумбія розриває дипломатичні відносини з Ізраїлем

Колумбія розриває дипломатичні відносини з Ізраїлем

Київ • УНН

 • 21185 перегляди

Колумбія розриває дипломатичні відносини з Ізраїлем через розбіжності щодо ситуації в Газі, а президент Петро назвав дії Ізраїлю в Газі "геноцидом"

Президент Колумбії Густаво Петро оголосив, що його уряд з четверга розірве дипломатичні відносини з Ізраїлем на тлі незгоди між двома країнами стосовно ситуації в секторі Гази. Про це повідомляє УНН із посиланням на АР.

Деталі

Він знову назвав ізраїльську облогу Гази "геноцидом", заявивши "якщо Палестина помре, то помре людство". Раніше президент Колумбії також закупівлю зброї в Ізраїлю і порівняв дії цієї країни в Газі з діями нацистської Німеччини.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац швидко зреагував на цю заяву.

Історія запам'ятає, що Густаво Петро вирішив стати на бік найогидніших монстрів, відомих людству, які спалювали немовлят, вбивали дітей, ґвалтували жінок і викрадали невинних мирних жителів

написав він у соцмережі X.

Доповнення

Історично Колумбія була одним з найближчих партнерів Ізраїлю в Латинській Америці. Але відносини між двома країнами охололи, відколи Петро був обраний президентом у 2022 році.

Обидві країни підписали угоду про вільну торгівлю в 2020 році. До того ж Колумбія використовує військові літаки та озброєння ізраїльського виробництва для боротьби з наркокартелями і повстанськими угрупованнями.

Колумбія висилає аргентинських чиновників28.03.24, 08:05 • 32091 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
hustavo-petroГуставо Петро
kolumbiiaКолумбія
nimechchynaНімеччина
sektor-hazaСектор Газа
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