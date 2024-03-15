Количество жертв в результате вражеского ракетного удара по Одессе возросло до 19 - Костин

В результате вражеского ракетного удара по городу Одесса количество жертв возросло до 19 человек. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин, передает УНН.

"россия не прекращает терроризировать Одессу. По состоянию на 17:00 уже известно о 19 погибших и 73 пострадавших в результате очередных ракетных атак врага. Среди жертв и пострадавших - местные жители, медики, сотрудники ГСЧС. Второй обстрел произошел, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим от первого удара", - сообщил Костин.

Он добавил, что правоохранители и прокуроры продолжают фиксировать последствия еще одного коварного военного преступления агрессора. Прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Напомним

Как сообщалось, российские войска осуществили удар по Одессе баллистикой - ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.