Количество погибших мирных жителей в конфликтах подскочило на 72% в 2023 году. При этом количество детей, погибших во время конфликтов, за один год утроилось. Об этом заявил Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк на открытии 56-й сессии Совета по правам человека в Женеве, пишет УНН.

Детали

"В целом количество гражданских лиц, погибших в конфликтах, в 2023 году подскочило на 72%", - как сообщили в ООН, заявил Фолькер Тюрк, встревоженный резким увеличением доли женщин и детей.

"К сожалению, данные показывают, что доля женщин, убитых в 2023 году, удвоилась, а доля детей утроилась по сравнению с предыдущим годом", - сказал Тюрк.

Перечислив вооруженные конфликты, касающиеся различных регионов мира, Верховный комиссар призвала международное сообщество "найти путь к миру в соответствии с Уставом ООН и международным правом".

Увеличение количества этих конфликтов, иногда усугубляемых изменением климата, все больше ложится тяжелым бременем на гуманитарные организации, которые зависят от стран-доноров.

И, как пояснил Тюрк, в конце мая разрыв между потребностями в гуманитарном финансировании и имеющимися ресурсами достиг 40,8 млрд долларов (около 38 млрд евро), уточнив, что обращения за средствами в среднем финансировались лишь на 16,1%.

Он сказал, что для сравнения глобальные военные расходы в 2023 году составили почти 2,5 триллиона долларов, "что является ростом на 6,8% в реальном выражении по сравнению с 2022 годом".

Самый высокий показатель с июня 2023-го года: в мае в результате российских атак пострадали 864 гражданских - ООН