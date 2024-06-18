По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в 2023 году количество жертв среди гражданского населения в конфликтах подскочило на 72%, а количество погибших детей утроилось.
Количество погибших мирных жителей в конфликтах подскочило на 72% в 2023 году. При этом количество детей, погибших во время конфликтов, за один год утроилось. Об этом заявил Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк на открытии 56-й сессии Совета по правам человека в Женеве, пишет УНН.
Детали
"В целом количество гражданских лиц, погибших в конфликтах, в 2023 году подскочило на 72%", - как сообщили в ООН, заявил Фолькер Тюрк, встревоженный резким увеличением доли женщин и детей.
"К сожалению, данные показывают, что доля женщин, убитых в 2023 году, удвоилась, а доля детей утроилась по сравнению с предыдущим годом", - сказал Тюрк.
Перечислив вооруженные конфликты, касающиеся различных регионов мира, Верховный комиссар призвала международное сообщество "найти путь к миру в соответствии с Уставом ООН и международным правом".
Увеличение количества этих конфликтов, иногда усугубляемых изменением климата, все больше ложится тяжелым бременем на гуманитарные организации, которые зависят от стран-доноров.
И, как пояснил Тюрк, в конце мая разрыв между потребностями в гуманитарном финансировании и имеющимися ресурсами достиг 40,8 млрд долларов (около 38 млрд евро), уточнив, что обращения за средствами в среднем финансировались лишь на 16,1%.
Он сказал, что для сравнения глобальные военные расходы в 2023 году составили почти 2,5 триллиона долларов, "что является ростом на 6,8% в реальном выражении по сравнению с 2022 годом".
Самый высокий показатель с июня 2023-го года: в мае в результате российских атак пострадали 864 гражданских - ООН7 июня 2024, 13:54 • 14029 просмотров