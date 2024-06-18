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Кількість загиблих під час конфліктів дітей за один рік потроїлася - ООН

Київ • УНН

 • 28858 перегляди

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, у 2023 році кількість жертв серед цивільного населення в конфліктах підскочила на 72%, а кількість загиблих дітей потроїлася.

Кількість загиблих під час конфліктів дітей за один рік потроїлася - ООН

Кількість загиблих мирних жителів у конфліктах підскочило на 72% у 2023 році. При цьому кількість дітей, які загинули під час конфліктів, за один рік потроїлася. Про це заявив Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини Фолькер Тюрк на відкритті 56-ї сесії Ради з прав людини в Женеві, пише УНН.

Деталі

"Загалом кількість цивільних осіб, які загинули у конфліктах, у 2023 році підскочила на 72%", - як повідомили в ООН, заявив Фолькер Тюрк, стривожений різким збільшенням частки жінок та дітей.

"На жаль, дані показують, що частка жінок, убитих у 2023 році, подвоїлася, а частка дітей потроїлася порівняно з попереднім роком", - сказав Тюрк.

Перерахувавши збройні конфлікти, що стосуються різних регіонів світу, Верховний комісар закликала міжнародне співтовариство "знайти шлях до миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права".

Збільшення кількості цих конфліктів, що іноді посилюються зміною клімату, все більше лягає тяжким тягарем на гуманітарні організації, які залежать від країн-донорів.

І, як пояснив Тюрк, наприкінці травня розрив між потребами в гуманітарному фінансуванні і наявними ресурсами досяг 40,8 млрд доларів (близько 38 млрд євро), уточнивши, що звернення щодо коштів в середньому фінансувалися лише на 16,1%.

Він сказав, що для порівняння глобальні військові витрати у 2023 році становили майже 2,5 трильйона доларів, "що є зростанням на 6,8% у реальному вираженні порівняно з 2022 роком".

Найвищий показник з червня 2023-го року: у травні внаслідок російських атак постраждали 864 цивільних - ООН07.06.24, 16:54 • 14264 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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