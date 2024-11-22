Количество оплат через онлайн-кассы выросло более чем вдвое за год
Киев • УНН
За 9 месяцев 2024 года количество оплат через ПРРО выросло в 2,2 раза до 3 млрд операций. Общая сумма расходов составила 1,07 трлн грн, хотя средний чек уменьшился до 345 грн.
Украинцы потратили 1,07 трлн грн в 2024 году, а средний чек уменьшился в 3,7 раза с 2020-го
За 9 месяцев 2024 года украинцы совершили 3 миллиарда оплат через программные регистраторы расчетных операций (ПРРО), что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Об этом сообщает аналитическая платформа Опендатабот, передает УНН.
Детали
Общая сумма расходов составила 1,07 триллиона гривен, что в 2,1 раза превышает прошлогодний показатель.
Однако рост расходов связан с увеличением количества покупок, а не с размером среднего чека. В 2024 году средний чек составляет 345 грн - это в 3,7 раза меньше, чем в 2020 году, когда он составлял 1300 грн.
Показатели количества оплат также демонстрируют впечатляющий рост.
В "Дія" запускают "єДозвіл": должно помочь бизнесу избежать штрафов при валютных расчетах1 нояб. 2024, 09:06 • 14488 просмотров
Среднее количество операций в месяц в этом году достигло 340 миллионов, что в 24 раза больше, чем в 2021 году, когда фиксировали лишь 14 миллионов транзакций ежемесячно.
Украина впервые провела международный обмен данными о финансовых счетах: что это значит4 окт. 2024, 09:52 • 11777 просмотров
Такое увеличение свидетельствует об активном использовании безналичных оплат украинцами в ежедневных покупках и переходе бизнеса на современные цифровые технологии.
Напомним,
Каждая четвертая транспортная лицензия в Украине недействительна - Опендатабот
Лисовой рассказал детали доплаты учителям: что известно10 нояб. 2024, 11:48 • 43821 просмотр