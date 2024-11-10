Лисовой рассказал детали доплаты учителям: что известно
Киев • УНН
С 1 января 2025 года учителя общего среднего образования будут получать ежемесячную доплату в размере 1000 грн. Со следующего учебного года сумма возрастет до 2000 грн.
Министр образования Оксен Лисовой рассказал детали ежемесячной доплаты учителям в размере 1000 грн, которая начнет действовать с 1 января 2025 года для всех педагогов общего среднего образования.
Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.
Доплата в 1000 грн, которая устанавливается с 1 января 2025 года для всех учителей общего среднего образования, независимо от стажа, из города или села - это ежемесячная доплата к заработной плате учителя
По его словам, это внутренний механизм и учитель его не почувствует, потому что дополнительных сил прикладывать не надо.
Решение вопроса зарплаты учителей требует гораздо большей суммы, которую нам удалось найти в бюджете года. Общая потребность для вывода зарплаты учителей и педагогических работников составляет около 300 млрд грн, но нашли мы только 12 млрд
Он пояснил, что это не поднятие зарплаты, а именно доплата, потому что поднятие требует другого подхода. Такие доплаты будут до окончания военного положения.
Со следующего учебного года доплата возрастет до 2000 грн. Мы будем увеличивать доплаты, если увеличатся ресурсы, которые мы будем привлекать
Напомним
С 1 января 2025 года в Украине вводят ежемесячную «учительскую доплату» к заработной плате учителей в размере 1000 гривен «на руки».