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В "Дія" запускают "єДозвіл": должно помочь бизнесу избежать штрафов при валютных расчетах

В "Дія" запускают "єДозвіл": должно помочь бизнесу избежать штрафов при валютных расчетах

Киев  •  УНН

09:06 • 7763 просмотра

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В Дії запустили бета-версию услуги «єДозвіл» для продления сроков валютных расчетов онлайн. Услуга доступна для первых 100 предпринимателей, полный запуск планируется в декабре 2024 года.

Бизнес сможет онлайн продлевать предельные сроки валютных расчетов - стартовала бета-версия услуги "єДозвіл" для импортеров и экспортеров в "Дія", сообщили в Минэкономики в пятницу, пишет УНН.

Детали

"С 31 октября украинские предприниматели смогут онлайн подавать заявки и получать заключение Минэкономики о продлении предельных сроков расчетов в сфере международной торговли", - указано в сообщении. 

В "Дія" указали, что этот документ важен, чтобы избежать штрафов за задержки в уплате за импортируемые или экспортируемые товары.

Как рассказали в Минэкономики, если вы ФЛП или юрлицо, вы можете протестировать услугу. Для этого нужно зарегистрироваться:

  • Перейдите по ссылке
  • Заполните форму. 
  • Проверьте почту - в течение 10 рабочих дней придет письмо о начале бета-тестирования с пошаговыми инструкциями.

Бета-тест будет доступен для первых зарегистрированных 100 предпринимателей. Полноценно и для всех услуга заработает в декабре 2024 года.

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Дополнение

Ранее для этого нужно было подавать заявление и документы лично или через портал Минэкономики и ждать бумажного заключения. Теперь это можно будет сделать онлайн, с быстрой обратной связью для исправления ошибок, отметили в "Дія".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
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