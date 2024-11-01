В "Дія" запускают "єДозвіл": должно помочь бизнесу избежать штрафов при валютных расчетах
Киев • УНН
В Дії запустили бета-версию услуги «єДозвіл» для продления сроков валютных расчетов онлайн. Услуга доступна для первых 100 предпринимателей, полный запуск планируется в декабре 2024 года.
Бизнес сможет онлайн продлевать предельные сроки валютных расчетов - стартовала бета-версия услуги "єДозвіл" для импортеров и экспортеров в "Дія", сообщили в Минэкономики в пятницу, пишет УНН.
Детали
"С 31 октября украинские предприниматели смогут онлайн подавать заявки и получать заключение Минэкономики о продлении предельных сроков расчетов в сфере международной торговли", - указано в сообщении.
В "Дія" указали, что этот документ важен, чтобы избежать штрафов за задержки в уплате за импортируемые или экспортируемые товары.
Как рассказали в Минэкономики, если вы ФЛП или юрлицо, вы можете протестировать услугу. Для этого нужно зарегистрироваться:
- Перейдите по ссылке.
- Заполните форму.
- Проверьте почту - в течение 10 рабочих дней придет письмо о начале бета-тестирования с пошаговыми инструкциями.
Бета-тест будет доступен для первых зарегистрированных 100 предпринимателей. Полноценно и для всех услуга заработает в декабре 2024 года.
Дополнение
Ранее для этого нужно было подавать заявление и документы лично или через портал Минэкономики и ждать бумажного заключения. Теперь это можно будет сделать онлайн, с быстрой обратной связью для исправления ошибок, отметили в "Дія".