КНДР и рф подписали таинственный спортивный протокол
Киев • УНН
Министры спорта КНДР и рф подписали протокол о спортивных обменах на 2025 год во время встречи в Пхеньяне. Это происходит на фоне усиления военного сотрудничества между странами и поставки КНДР оружия для войны в Украине.
Министры Северной Кореи и террористической страны подписали протокол о спортивных обменах на 2025 год. Об этом сообщает KCNA, передает УНН.
Детали
В воскресенье в Пхеньяне состоялась встреча между министрами спорта Северной Кореи и рф, на которой обсуждались вопросы укрепления сотрудничества в области спорта между двумя странами.
По информации государственных СМИ Северной Кореи, во время министр спорта террористической страны и его северокорейский коллега подписали протокол о спортивных обменах на 2025 год.
В последние годы Пхеньян и Москва активизировали свои дипломатические и экономические связи.
Это усиление оборонных связей между двумя странами вызвало международную обеспокоенность. Вашингтон, Киев и Сеул осудили предоставление Северной Кореей военной помощи РФ, в частности отправку военной техники и более 10 000 военных для поддержки войны в Украине.
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