Северная Корея отправила в Россию одного из десяти высших генералов-WSJ
Киев • УНН
Генерал-полковник Ким Йон Бок, замглавы Генштаба кна, прибыл в рф среди 500 офицеров. Его конкретная миссия неизвестна, ранее он командовал корпусом спецназа КНДР.
Пхеньян отправил в рф одного из высших должностных лиц Корейской народной армии (КНА), но конкретная цель этой командировки остается неизвестной.
Ранее Я был приглашен на The Wall Street Journal.
детали
Генерал-полковник Ким Ен Бок, заместитель председателя Генштаба КНА, и фактически одна из ключевых персон внутри армии КНДР отправлен в рф, - вероятно, среди 500 офицеров среднего и высшего звена. его миссия в России точно не известна.
WSJ отмечает, что в КНДР этот Ким Йон Бок не слишком известен. В базе разведданных Сеула о более 680 высших северокорейских чиновниках информации о нем немного. Существует информация, что ранее Ким Йон Бок командовал корпусом спецназа, насчитывающим несколько сот тысяч человек, пишут СМИ.
Напомним
Северная Корея поставила России 170-мм самоходные пушки и 240-мм системы залпового огня. Около 11 000 северокорейских военных прибыли в Курскую область и уже участвуют в боевых действиях.
Япония рассматривает возможность по ужесточению санкций против рф и кНДР из-за их сотрудничества18 нояб. 2024, 01:04 • 20015 просмотров