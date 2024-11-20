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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Северная Корея отправила в Россию одного из десяти высших генералов-WSJ

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Генерал-полковник Ким Йон Бок, замглавы Генштаба кна, прибыл в рф среди 500 офицеров. Его конкретная миссия неизвестна, ранее он командовал корпусом спецназа КНДР.

Пхеньян отправил в рф одного из высших должностных лиц Корейской народной армии (КНА), но конкретная цель этой командировки остается неизвестной.

Ранее Я был приглашен на The Wall Street Journal.

детали

Генерал-полковник Ким Ен Бок, заместитель председателя Генштаба КНА, и фактически одна из ключевых персон внутри армии КНДР отправлен в рф, - вероятно, среди 500 офицеров среднего и высшего звена. его миссия в России точно не известна.

WSJ отмечает, что в КНДР этот Ким Йон Бок не слишком известен. В базе разведданных Сеула о более 680 высших северокорейских чиновниках информации о нем немного. Существует информация, что ранее Ким Йон Бок командовал корпусом спецназа, насчитывающим несколько сот тысяч человек, пишут СМИ.

Напомним

Северная Корея поставила России 170-мм самоходные пушки и 240-мм системы залпового огня. Около 11 000 северокорейских военных прибыли в Курскую область и уже участвуют в боевых действиях.

Япония рассматривает возможность по ужесточению санкций против рф и кНДР из-за их сотрудничества18 нояб. 2024, 01:04 • 20015 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Войнаполитика
seulСеул
severnaya-koreyaСеверная Корея
yaponiyaЯпония