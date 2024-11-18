Япония рассматривает возможность по ужесточению санкций против рф и кНДР из-за их сотрудничества
Киев • УНН
Правительство Японии рассматривает возможность усиления санкций против России и КНДР из-за развития их сотрудничества. Токио обеспокоено влиянием этого взаимодействия на безопасность в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.
Правительство Японии рассматривает возможность ужесточения санкций против России и Северной Кореи (КНДР) из-за развития их сотрудничества. Об этом сообщает NHK, пишет УНН.
Детали
Издание отмечает, что в Токио обеспокоены тем, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна влияет на безопасность в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, а также считают, что это «нарушает международное право».
Япония уже ввела несколько ограничительных мер на экспорт и импорт, а также замораживание активов физических лиц и организаций.
Издание отмечает, что Токио намерен координировать свои действия с другими странами, в частности членами G7.
Напомним,
Украина и Япония подписали соглашение об усилении взаимодействия в сфере безопасности информации. Япония предоставила Украине помощь на 12,1 млрд долларов и планирует выделить еще 3 млрд из замороженных российских активов.
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