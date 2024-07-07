Клименко посетил Харьковскую область: провел совещание по усилению противодействия российским ДРГ
Киев • УНН
Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал об усилении контроля в приграничных районах Харьковской области для противодействия российским диверсионно-разведывательным группам.
В приграничных регионах Харьковщины усиливают контроль для противодействия российским диверсионно-разведывательным группам. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы МВД Игоря Клименко.
Детали
Клименко посетил в Харьковской области посетил приграничные общины и обсудил противодействие диверсионно-разведывательным группам российских захватчиков.
В частности, в Золочеве министр провел совещание с областной и местной властью, руководителями подразделений системы МВД. Обсуждали эвакуацию из приграничных сел, фортификации, аварийное питание критической инфраструктуры и станций связи.
Особое внимание - противодействию диверсионно-разведывательным группам врага. Наши подразделения постоянно выявляют и дают отпор российским диверсантам. Для усиления контроля пограничники обустраивают дополнительные наблюдательные посты, увеличено количество групп реагирования
По его словам, враг бьет по населенным пунктам, чтобы запугать гражданских.
Но ни удары артиллерии, ни вылазки диверсантов не заставят нас отступить. Так было и в 2022-м, когда военные и полицейский героически остановили российские войска на пути к Золочеву
Напомним
4 июля спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что российские оккупанты пытались давить в направлении Сотницкого Казачка на Харьковщине.
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