Клименко посетил Харьковскую область: провел совещание по усилению противодействия российским ДРГ

В приграничных регионах Харьковщины усиливают контроль для противодействия российским диверсионно-разведывательным группам. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы МВД Игоря Клименко.

Детали

Клименко посетил в Харьковской области посетил приграничные общины и обсудил противодействие диверсионно-разведывательным группам российских захватчиков.

В частности, в Золочеве министр провел совещание с областной и местной властью, руководителями подразделений системы МВД. Обсуждали эвакуацию из приграничных сел, фортификации, аварийное питание критической инфраструктуры и станций связи.

Особое внимание - противодействию диверсионно-разведывательным группам врага. Наши подразделения постоянно выявляют и дают отпор российским диверсантам. Для усиления контроля пограничники обустраивают дополнительные наблюдательные посты, увеличено количество групп реагирования - подчеркнул министр внутренних дел.

По его словам, враг бьет по населенным пунктам, чтобы запугать гражданских.

Но ни удары артиллерии, ни вылазки диверсантов не заставят нас отступить. Так было и в 2022-м, когда военные и полицейский героически остановили российские войска на пути к Золочеву - подчеркнул глава МВД.

Напомним

4 июля спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что российские оккупанты пытались давить в направлении Сотницкого Казачка на Харьковщине.

Цель рф - создать еще одну точку напряжения на границе: спикер ОТГВ "Харьков" о попытках ДРГ зайти в Сотницкий Казачок