Конечная цель россии - это создание еще одной точки напряжения на государственной границе Украины. Об этом сообщил спикер ОТГВ "Харьков" Юрий Повх в эфире телемарафона в субботу, комментируя попытки вражеских ДРГ зайти в Сотницкий Казачок в Харьковской области, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, были ли новые попытки вражеских ДРГ зайти в Сотницкий Казачок и известна ли их конечная цель, Повх ответил: "Конечная цель - это создание еще одной точки напряжения на государственной границе Украины".

"Относительно действий в Сотницком Казачке и прилегающей территории, то эти действия продолжаются с целью недопущения в дальнейшем прорыва подобных диверсионных групп", - указал Повх.

Дополнение

4 июля спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что российские оккупанты пытались давить в направлении Сотницкого Казачка в Харьковской области.