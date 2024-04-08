Китай заявил, что не наживается на войне россии против Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  51161 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  138704 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  111906 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  203417 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192049 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182300 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152656 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110030 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127676 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118970 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

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Китай заявил, что не наживается на войне россии против Украины

Китай отрицает попытки получить выгоду от войны россии против Украины и регулирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и нормативными актами.

политика •   •  15466 просмотра
Китай заявил, что не наживается на войне россии против Украины

Бизнес получил 25 млрд грн кредитов по государственной программе в этом году: на что чаще всего берут займ

С начала 2024 года 6 400 предпринимателей получили кредиты на сумму 25,3 млрд грн по правительственной программе "Доступные кредиты", из которых около 20% использовали на инвестиционные проекты.

Экономика •   •  13162 просмотра
Бизнес получил 25 млрд грн кредитов по государственной программе в этом году: на что чаще всего берут займ

Павлюк: система ТЦК - не идеальна, однако "отсидеться никому не удастся"

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк признал, что система ТЦК не является идеальной, но ведется работа над ее совершенствованием. Он призвал украинцев вступать в ряды Вооруженных сил, чтобы противостоять россии, "отсидеться" не удастся никому.

Общество •   •  15364 просмотра
Павлюк: система ТЦК - не идеальна, однако "отсидеться никому не удастся"

25 тысяч человек уже эвакуированы в Харьковской области из-за вражеских обстрелов - ОВА

25 000 жителей Харьковской области были эвакуированы в безопасные места из-за вражеских обстрелов гражданских районов, при этом власти рекомендуют эвакуироваться жителям приграничных населенных пунктов, поскольку враг продолжает атаковать гражданское население.

Общество •   •  15503 просмотра
25 тысяч человек уже эвакуированы в Харьковской области из-за вражеских обстрелов - ОВА

Чехия хочет депортировать одного из членов российской диаспоры за сотрудничество с российскими дипломатами

Прага готовится депортировать россиянина Александра Степанова, который прожил в Чехии более 20 лет и возглавлял Координационный совет чешских соотечественников, из-за его вероятных контактов с российскими дипломатами.

Новости Мира •   •  12997 просмотра
Чехия хочет депортировать одного из членов российской диаспоры за сотрудничество с российскими дипломатами

В Харьковской области сегодня был "прилет" ракеты Х-59, есть повреждения в Чугуеве, вторая ракета упала на открытую местность - ОВА

Вражеская ракета Х-59 прилетела в Харьковскую область, нанеся ущерб двум частным домам в Чугуеве, а еще одна ракета упала на открытую местность вблизи Боровой, без жертв.

Война •   •  15410 просмотра
В Харьковской области сегодня был "прилет" ракеты Х-59, есть повреждения в Чугуеве, вторая ракета упала на открытую местность - ОВА

На Харьковщине в результате обстрелов без газоснабжения почти 500 потребителей, есть обесточивание в 8 областях - Минэнерго

Почти 500 потребителей в Харьковской области остались без газоснабжения из-за российских обстрелов, а в 8 областях Украины наблюдаются обесточивания.

Общество •   •  18608 просмотра
На Харьковщине в результате обстрелов без газоснабжения почти 500 потребителей, есть обесточивание в 8 областях - Минэнерго

По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К в рф

Истребитель МиГ-31К вылетел в россии, вызвав воздушную тревогу во всех регионах Украины из-за потенциальной ракетной угрозы.

Война •   •  16950 просмотра
По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К в рф

Петиция о создании зоополиции набрала необходимое количество голосов для рассмотрения

Петиция о создании подразделения зоополиции в составе Национальной полиции Украины набрала более 25 000 голосов, требуя рассмотрения правительством, чтобы расследовать случаи жестокого обращения с животными и обеспечивать соблюдение законов о защите животных.

Общество •   •  14457 просмотра
Петиция о создании зоополиции набрала необходимое количество голосов для рассмотрения

Переселенцы с инвалидностью получат задержку выплат с марта, даже если заявление обработают в мае - Минреинтеграции

ВПЛ с инвалидностью получат свои выплаты задним числом, начиная с марта, даже если их заявления будут рассмотрены в мае.

Общество •   •  18302 просмотра
Переселенцы с инвалидностью получат задержку выплат с марта, даже если заявление обработают в мае - Минреинтеграции