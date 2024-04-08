Китай заявил, что не наживается на войне россии против Украины

В МИД Китая заявили, что Пекин не стремился получить выгоды от войны в Украине. Комментарий был сделан в то время, когда министр иностранных дел рф сергей лавров прибыл в Пекин для обсуждения вопросов, включая войну. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Мы никогда не искали и никогда не будем искать выгоду от кризиса. Китай регулирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами, - заявила пресс-секретарь МИД Мао Нин на брифинге в Пекине.

Детали

Она добавила, что страны "не должны дискредитировать или нападать на нормальные отношения между Китаем и Россией" или наносить ущерб интересам китайских фирм.

Мао Нин не назвала США, но издание отмечает, что Вашингтон предупреждает союзников о том, что Пекин усилил поддержку москвы, в частности путем предоставления геопространственной разведки, чтобы помочь ей в войне против Украины.

Напомним

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила китайские банки и экспортеров о "значительных последствиях", если они будут помогать укреплять военный потенциал России или помогать Москве уклоняться от санкций, введенных из-за ее вторжения в Украину.

