Кинофестиваль Sunny Bunny в Киеве вызвал волну критики из-за совпадения с Пасхальными праздниками: ответ организаторов

Сегодня в Киеве должен был состояться первый украинский ЛГБТКИА+ кинофестиваль Sunny Bunny, но событие вызвало шквал критики из-за даты проведения, которая пришлась на Пасхальные праздники, в частности на Страстную пятницу. В полиции сообщили, что возле кинотеатра собиралась негативно настроенная молодежь, но нарушений не зафиксировано, пишет УНН.

Сегодня в Киеве должно было пройти мероприятие Sunny Bunny, первый украинский ЛГБТКИА+ кинофестиваль. Однако организаторы встретили шквал критики, в основном из-за даты, выбранной для него, ведь он пришелся именно на Пасхальные праздники.

Организаторы мероприятия объяснили, что это лишь совпадение и не более. Никакого подтекста в этих действиях с их стороны не было.

Sunny Bunny - международный кинофестиваль, его даты проведения согласовываются заблаговременно в соответствии с международным фестивальным календарем, поэтому то, что эти даты сейчас приходятся на Пасху, является лишь совпадением

Они также добавили, что не ставили целью "хайпануть", но попытка связать их мероприятие с церковными праздниками – манипуляция негативно настроенной против ЛГБТ части украинского сообщества.

Мы уважаем различные вероисповедания и ни в коем случае не имели целью возмутить общество или "хайпануть", как некоторые склонны верить. Однако мы подчеркиваем, что Украина является светским государством, поэтому апеллировать к христианским праздникам — всего лишь манипуляция, прикрывающая гомофобию и ненависть

УНН поинтересовался у полиции Киева, не было ли конфликтов возле запланированного места проведения мероприятия.

Сегодня вечером возле кинотеатра собиралась молодежь, негативно настроенная на проведение кинофестиваля. Все они были приглашены в отделение полиции для установления данных и цели их собрания. Каких-либо нарушений не зафиксировано