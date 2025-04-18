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Кинофестиваль Sunny Bunny в Киеве вызвал волну критики из-за совпадения с Пасхальными праздниками: ответ организаторов

Киев • УНН

 • 2356 просмотра

Первый украинский ЛГБТКИА+ кинофестиваль в Киеве вызвал критику из-за совпадения с Пасхальными праздниками. Организаторы назвали это случайностью, а полиция зафиксировала собрание негативно настроенной молодежи у кинотеатра без нарушений.

Кинофестиваль Sunny Bunny в Киеве вызвал волну критики из-за совпадения с Пасхальными праздниками: ответ организаторов

Сегодня в Киеве должен был состояться первый украинский ЛГБТКИА+ кинофестиваль Sunny Bunny, но событие вызвало шквал критики из-за даты проведения, которая пришлась на Пасхальные праздники, в частности на Страстную пятницу. В полиции сообщили, что возле кинотеатра собиралась негативно настроенная молодежь, но нарушений не зафиксировано, пишет УНН.

Детали

Сегодня в Киеве должно было пройти мероприятие Sunny Bunny, первый украинский ЛГБТКИА+ кинофестиваль. Однако организаторы встретили шквал критики, в основном из-за даты, выбранной для него, ведь он пришелся именно на Пасхальные праздники.

Организаторы мероприятия объяснили, что это лишь совпадение и не более. Никакого подтекста в этих действиях с их стороны не было.

Sunny Bunny - международный кинофестиваль, его даты проведения согласовываются заблаговременно в соответствии с международным фестивальным календарем, поэтому то, что эти даты сейчас приходятся на Пасху, является лишь совпадением

- объяснили организаторы на официальной странице.

Они также добавили, что не ставили целью "хайпануть", но попытка связать их мероприятие с церковными праздниками – манипуляция негативно настроенной против ЛГБТ части украинского сообщества.

Мы уважаем различные вероисповедания и ни в коем случае не имели целью возмутить общество или "хайпануть", как некоторые склонны верить. Однако мы подчеркиваем, что Украина является светским государством, поэтому апеллировать к христианским праздникам — всего лишь манипуляция, прикрывающая гомофобию и ненависть

- добавили они.

УНН поинтересовался у полиции Киева, не было ли конфликтов возле запланированного места проведения мероприятия.

Сегодня вечером возле кинотеатра собиралась молодежь, негативно настроенная на проведение кинофестиваля. Все они были приглашены в отделение полиции для установления данных и цели их собрания. Каких-либо нарушений не зафиксировано

- сообщили правоохранители.

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