Кінофестиваль Sunny Bunny у Києві викликав хвилю критики через збіг із Великодніми святами: відповідь організаторів

Сьогодні у Києві мав відбутися перший український ЛГБТКІА+ кінофестиваль Sunny Bunny, але подія викликала шквал критики через дату проведення, яка припала на Великодні свята, зокрема на Страсну п'ятницю. У поліції повідомили, що біля кінотеатру збиралася негативно налаштована молодь, але порушень не зафіксовано, пише УНН.

Сьогодні у Києві мав пройти захід Sunny Bunny, перший український ЛГБТКІА+ кінофестиваль. Проте організатори зустріли шквал критики, здебільшого через дату, обрану для нього, адже він припав саме на Великодні свята.

Організатори заходи пояснили, що це є лише збігом і не більше. Жодного підтексту у цих діях з їхнього боку не було.

Sunny Bunny - міжнародний кінофестиваль, його дати проведення узгоджуються завчасно відповідно до міжнародного фестивального календаря, тож те, що ці дати зараз припадають на Великдень, є лише збігом

Вони також додали, що не мали на меті "хайпанути", але спроба пов'язати їхній захід із церковними святами – маніпуляція негативно налаштованої проти ЛГБТ частини української спільноти.

Ми шануємо різні віросповідання й у жодному разі не мали на меті обурити суспільство чи "хайпанути", як дехто схильний вірити. Однак ми наголошуємо, що Україна є світською державою, тож апелювати до християнських свят — всього-на-всього маніпуляція, що прикриває гомофобію та ненависть

УНН поцікавився у поліції Києва чи не було конфліктів біля запланованого місця проведення заходу.

Сьогодні ввечері біля кінотеатру збиралася молодь, негативно налаштована на проведення кінофестивалю. Їх всіх було запрошено до відділку поліції для встановлення даних та мети їх зібрання. Будь-яких порушень не зафіксовано