Кінофестиваль Sunny Bunny у Києві викликав хвилю критики через збіг із Великодніми святами: відповідь організаторів

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
17:00 • 36283 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 13:41 • 50806 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

18 квітня, 13:23 • 63238 перегляди

Великдень-2025: де і коли дивитись онлайн-трансляцію богослужінь

18 квітня, 10:59 • 68399 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
18 квітня, 08:50 • 105299 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Ексклюзив
18 квітня, 08:41 • 91674 перегляди

Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Ексклюзив
18 квітня, 08:05 • 155160 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

18 квітня, 07:43 • 53934 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

18 квітня, 05:00 • 137764 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 85048 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
2м/с
51%
751 мм
Популярнi новини

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

18 квітня, 12:10 • 87845 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

18 квітня, 13:19 • 20591 перегляди

Зеленський ввів санкції проти трьох китайських компаній на тлі звинувачень Пекіна в озброєнні рф

18 квітня, 13:25 • 23039 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

18 квітня, 13:58 • 18432 перегляди

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 15040 перегляди
Публікації

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

17:00 • 36283 перегляди

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

18 квітня, 12:10 • 87907 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

18 квітня, 08:32 • 143840 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження
Ексклюзив

18 квітня, 08:05 • 155160 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

18 квітня, 05:00 • 137764 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Джей Ді Венс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Сполучене Королівство

Запоріжжя

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 15079 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

18 квітня, 13:58 • 18470 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

18 квітня, 13:19 • 20631 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 55333 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

18 квітня, 09:33 • 67940 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Безпілотний літальний апарат

MIM-104 Patriot

The Guardian

The New York Times

Кінофестиваль Sunny Bunny у Києві викликав хвилю критики через збіг із Великодніми святами: відповідь організаторів

Київ • УНН

 • 6730 перегляди

Перший український ЛГБТКІА+ кінофестиваль у Києві викликав критику через збіг з Великодніми святами. Організатори назвали це випадковістю, а поліція зафіксувала збори негативно налаштованої молоді біля кінотеатру без порушень.

Кінофестиваль Sunny Bunny у Києві викликав хвилю критики через збіг із Великодніми святами: відповідь організаторів

Сьогодні у Києві мав відбутися перший український ЛГБТКІА+ кінофестиваль Sunny Bunny, але подія викликала шквал критики через дату проведення, яка припала на Великодні свята, зокрема на Страсну п'ятницю. У поліції повідомили, що біля кінотеатру збиралася негативно налаштована молодь, але порушень не зафіксовано, пише УНН.

Деталі

Сьогодні у Києві мав пройти захід Sunny Bunny, перший український ЛГБТКІА+ кінофестиваль. Проте організатори зустріли шквал критики, здебільшого через дату, обрану для нього, адже він припав саме на Великодні свята.

Організатори заходи пояснили, що це є лише збігом і не більше. Жодного підтексту у цих діях з їхнього боку не було.

Sunny Bunny - міжнародний кінофестиваль, його дати проведення узгоджуються завчасно відповідно до міжнародного фестивального календаря, тож те, що ці дати зараз припадають на Великдень, є лише збігом

- пояснили організатори на офіційній сторінці.

Вони також додали, що не мали на меті "хайпанути", але спроба пов'язати їхній захід із церковними святами – маніпуляція негативно налаштованої проти ЛГБТ частини української спільноти.

Ми шануємо різні віросповідання й у жодному разі не мали на меті обурити суспільство чи "хайпанути", як дехто схильний вірити. Однак ми наголошуємо, що Україна є світською державою, тож апелювати до християнських свят — всього-на-всього маніпуляція, що прикриває гомофобію та ненависть

- додали вони.

УНН поцікавився у поліції Києва чи не було конфліктів біля запланованого місця проведення заходу.

Сьогодні ввечері біля кінотеатру збиралася молодь, негативно налаштована на проведення кінофестивалю. Їх всіх було запрошено до відділку поліції для встановлення даних та мети їх зібрання. Будь-яких порушень не зафіксовано

- повідомили правоохоронці.

Історичне рішення: Конституційний суд Литви дозволив одностатевим парам реєструвати партнерство17.04.25, 20:36 • 10261 перегляд

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоКультура
Литва
Україна
Київ
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,513.40
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,593.66