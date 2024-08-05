Украинская художница Евгения Гапчинская написала картины с главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым и его лягушонком. Об этом написал в Telegram Буданов, передает УНН.

Детали

"Неожиданно узнал, что украинская художница Евгения Гапчинская, творчество которой давно уважаю, написала картины с моим лягушонком. На самом деле Петр уже давно не лягушонок, а настоящий долгожитель - ему 17 лет", - написал Буданов.

Он поблагодарил Евгению и их с мужем-воином детей, которые вдохновляют художницу на создание своего магического и прекрасного мира полотен. "Пусть процветает и развивается украинская живопись! За наши искусство и культуру продолжаем борьбу!" - подчеркнул Буданов.

Украинская художница Евгения Гапчинская, в свою очередь, рассказала в эфире одного из украинских телеканалов, почему решила нарисовать лягушонка с Будановым.

"Часто люди смотрят интервью, и смотрят только на главного героя. Возможно, у меня какое-то особое видение, я всегда смотрю на то, что вне героя, или возле... То, что рядом очень много говорит о человеке, есть такие чиновники, которые как кирпич, дубовые, неинтересные. Я хотела их вместе нарисовать, потому что этот лягушонок много говорит о человеке, о его человечности, детскости в душе. Конечно - это про Буданова картина, но эти маленькие, смешные детали, очень много говорят о человечности", - рассказала Гапчинская.

Также она отметила, что обе картины были проданы с Будановым и добавила, что больше не будет с ним рисовать картины.

Художница также рассказала, что долго работала с психологом, ведь ее дом был оккупирован, муж ушел на фронт и был тяжело ранен.

"Мне надо было себя также психологически собирать, чтобы работать, но когда я начала, я очень почувствовала потребность в этом", - сказала художница.

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