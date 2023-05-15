Херсон россияне атаковали четыре раза, по области выпустили 381 снаряд: шестеро погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Херсонская область за 14 мая подверглась 86 вражеским ударам, известно о 6 погибших, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"За прошедшие сутки противник совершил 86 обстрелов, выпустив 381 снаряд из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 4 раза (9 снарядов)", - сообщил Прокудин.
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
"Из-за российской агрессии шесть человек погибли, еще трое получили ранения", - сообщил глава ОВА.
Дополнение
По данным Генштаба, ночью, в очередной раз, российские террористы атаковали Украину ударными дронами-камикадзе Shahed. За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.