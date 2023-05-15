Херсон росіяни атакували чотири рази, по області випустили 381 снаряд: шестеро загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Херсонська область за 14 травня зазнала 86 ворожих ударів, відомо про 6 загиблих, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 86 обстрілів, випустивши 381 снаряд з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази (9 снарядів)", - повідомив Прокудін.
З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
"Через російську агресію шестеро людей загинули, ще троє дістали поранення", - повідомив голова ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу, уночі, вчерговe, російські терористи атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed. Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних ударів, зокрема, по містах Харків, Костянтинівка та селищу Золочів. Окрім того, завдав 41 авіаційного удару та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню.