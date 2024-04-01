Харьковщина: россияне ударили ракетой по объекту гражданской инфраструктуры Люботина и сбросили авиабомбу на Купянск, есть пострадавшая

Армия рф сегодня нанесла ракетный удар по городу Люботин Харьковской области. Поврежден объект гражданской инфраструктуры. Также враг ударил, предварительно, авиабомбой по Купянску, есть пострадавшая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и заявление главы ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

По Люботинской громаде Харьковского района нанесены удары, и снова гражданская инфраструктура. Пока не называем объект, пока, по нашей информации, там пострадавших нет - заявил Синегубов.

Он указал, что еще проведут проверку объекта. Также предупредил, что есть угроза повторного удара.

По предварительным данным прокуроров, россияне атаковали ракетой типа С-300.

По данным следствия, 1 апреля около 10:15 вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по г. Люботин. Поврежден объект гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, атака была осуществлена ракетой типа С-300 - говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

Также сегодня примерно в 10:00 российская армия нанесла авиаудар по Купянску. Получила ранения 57-летняя женщина. Повреждено учебное заведение и жилые дома. Предварительно, российские войска сбросили на город авиабомбу.

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Кроме того, 1 апреля около 1:00 вражеский беспилотник попал в дорожное покрытие в г. Чугуев. Поврежден автомобиль скорой помощи, который в это время двигался по автодороге.

31 марта примерно в 23:20 российские военнослужащие обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Получили повреждения многоквартирные и частные дома, больница, автомобили, памятник, магазин и тому подобное. Предварительно, враг атаковал населенный пункт ракетой "Гром Е-1".

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