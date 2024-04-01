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Харьковщина: россияне ударили ракетой по объекту гражданской инфраструктуры Люботина и сбросили авиабомбу на Купянск, есть пострадавшая
российские оккупанты ударили ракетой в объект гражданской инфраструктуры в Люботине, повредив его, и сбросили бомбу на Купянск, ранив одного человека и повредив здания.
Польские фермеры планируют снова блокировать ПП "Угринов-Долгобичув"
Польские фермеры планируют возобновить блокирование движения грузовиков на пункте пропуска Угринов-Долгобичув 2 апреля после временного приостановления своих действий на пасхальные праздники, одновременно продолжая блокировать грузовики на пунктах пропуска Ягодин и Рава-Русская, что приводит к значительным убыткам на таможне.
Успешные атаки ВСУ по российским НПЗ показали недостатки прикрытия городов рф системами С-300 и С-400 - "АТЕШ"
Украинские беспилотники успешно атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы, разоблачив неспособность российских систем ПВО С-300 и С-400 противостоять таким угрозам в городах.
"Гаванский синдром": российские спецслужбы используют секретное оружие против американских дипломатов - The Insider
Агенты российской военной разведки приезжали в те города, где у американских дипломатов вскоре проявлялся "гаванский синдром". Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, "60 минут" и Der Spiegel.
Евлаш объяснил затишье относительно массированных ударов рф шахедами
По результатам своих атак россияне проводят анализ и разведку, пытаясь выявить места расположения украинских систем ПВО и радиолокационных станций.
Оккупанты способны сосредоточиться на одном направлении вероятного наступления в 2024 году - ISW
Российское военное командование может сосредоточить свое прогнозируемое наступление в конце весны/летом 2024 года на западе Донецкой области из-за ограниченности ресурсов, уделяя приоритетное внимание району Авдеевки.
Спикер Джонсон анонсировал вынесение на рассмотрение помощи Украине с "важными нововведениями" после каникул
Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон планирует представить пакет помощи Украине с "важными нововведениями", когда Палата представителей вернется с каникул.
На Закарпатье трое детей отравились угарным газом
Трое детей были госпитализированы с подозрением на отравление угарным газом в Хусте, Закарпатская область.
В Индии леопард ворвался в дом и ранил пять человек
В индийской столице Дели леопард напал на людей в доме. Его смогли заблокировать в одной из комнат пожарные с помощью местных жителей.
В Харькове россияне разрушили практически всю критическую энергетическую инфраструктуру - мэр
Почти вся важная энергетическая инфраструктура Харькова была разрушена в результате российских атак. Однако, паники в Харькове нет. Сейчас в городе - 1,3 млн жителей.