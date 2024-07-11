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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Харьковщина: оккупанты ударили КАБ-500 по поселку Белый Колодец, три человека погибли и еще восемь - ранены

Харьковщина: оккупанты ударили КАБ-500 по поселку Белый Колодец, три человека погибли и еще восемь - ранены

Киев  •  УНН

11 июля 2024, 18:19  •  4149 просмотра

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Три человека погибли и восемь получили ранения в результате российского ракетного удара по поселку Белый Колодец в Харьковской области.

Три человека погибли, еще восемь получили ранения в результате атаки российских военных на поселок Белый Колодец, что в Харьковской области, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Детали

По предварительным данным, оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами КАБ-500. Вражеские боеприпасы ударили по жилым домам в поселке Белый Колодец Волчанской территориальной громады.

11 июля около 17:30 вооруженные силы рф нанесли по меньшей мере два удара по населенному пункту. КАБы попали по частному сектору поселка. Горят многоквартирные дома и хозяйственные постройки. Разрушены и повреждены частные домовладения.

На место попадания вражеских боеприпасов оперативно прибыла следственно-оперативная группа, ГСЧС.

Предварительно, погибли двое мужчин и женщина. Все они во время обстрела находились на улице. Среди раненых - пять мужчин и три женщины. Все гражданские. Госпитализированы в медицинское учреждение.

Следователи собирают вещественные доказательства очередного преступления, связанного с вооруженной агрессией рф.

По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

рф осуществила ряд атак на Донецкую область: количество погибших возросло до трех, а раненых - до 1911 июля 2024, 17:57 • 9499 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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