Армия рф сегодня осуществила ряд атак на Донецкую область. В результате - три человека погибли и еще 19 - получили ранения, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

Детали

11 июля 2024 года вс рф обстреляли село Новоселовка Первая Очеретинской ОТГ. От попадания средств поражения погиб 58-летний мужчина, еще один местный житель 37 лет получил осколочные ранения. Он находился возле собственного дома.

В городе Северске в результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получил горожанин 63 лет.

Также оккупанты нанесли удар по городу Лиман. В результате атаки получил телесные повреждения 79-летний пенсионер. В результате обстрела поселка Райгородок, вероятно, из РСЗО "Торнадо-С" получили ранения трое мужчин и женщина в возрасте от 37 до 62 лет.

Кроме того, во время ракетного обстрела города Мирноград произошло прямое попадание в многоквартирный дом. От полученных множественных осколочных ранений погиб 15-летний парень. Одиннадцать жителей, в частности, девочка и мальчик 13 лет получили травмы различной степени тяжести. Еще двое горожан травмированы на улице.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения для оказания квалифицированной помощи. В населенных пунктах повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт.

По данным правоохранителей, тип вооружения, использованного врагом для атак, уточняется.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил рф.