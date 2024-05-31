Ночная атака рф на Харьков: еще четверо людей могут быть под завалами

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Участок между населенными пунктами Берестовец и Комаровка в Черниговской области является дорогой государственного значения и ремонтировать ее должно Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. В то же время сельский голова Комаровки становится на сторону аграрных компаний, мол, бизнес должен работать, чтобы платить налоги.