Нічна атака рф на Харків: ще четверо людей можуть бути під завалами
Київ • УНН
За словами мера міста, у Харкові після нічного удару російських військ було знайдено тіло ще однієї жертви, і ще четверо мирних жителів можуть бути під завалами.
У Харкові після нічної ворожої атаки під завалами можуть перебувати ще четверо містян, повідомив у п'ятницю мер міста Ігор Терехов, пише УНН.
Щойно знайдено тіло ще одного загиблого. Під завалами можуть знаходитися ще четверо мирних городян. Російські удари по цивільних - це тероризм у чистому вигляді
Нічна ракетна атака рф на Харків: 4 людини загинули, 25 постраждали, у тому числі діти31.05.24, 08:25 • 28606 переглядiв