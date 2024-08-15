ХАМАС теряет веру в США как посредника в переговорах о прекращении огня в Газе - AP

Палестинская исламистская группировка ХАМАС теряет веру в способность США выступить посредником в прекращении огня в Газе перед новым раундом переговоров, который запланирован на этой неделе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя ХАМАС Усама Хамдана, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание Хамадан, что ХАМАС примет участие в переговорах только в том случае, если они будут сосредоточены на реализации предложения, детально разработанного президентом США Джо Байденом в мае и поддержанного международным сообществом.

Хамдан также обвинил Израиль в недобросовестности и заявил, что группировка не верит, что США могут или будут давить на Израиль, чтобы заключить сделку.

Мы проинформировали посредников, что любая встреча должна базироваться на обсуждении механизмов имплементации и установлении сроков, а не на переговорах о чём-то новом. В противном случае ХАМАС не видит смысла принимать в ней участие, - отметил представитель группировки.

Напомним

Лидеры США, Египта и Катара инициировали срочные переговоры между Израилем и ХАМАС 15 августа. Цель - заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.